Ученые предложили высокопродуктивные растения для карбоновых полигонов

| Фото: УрФУ | Фото: УрФУ

Потенциальные карбоновые полигоны, в том числе тот, что создается на территории Тюменской области, ученые планируют засевать высокопродуктивными растениями, которые сейчас выращивают на территории Уральского федерального университета, сообщает вуз.

Это будут карбоновые фермы с неприхотливыми травянистыми культурами, которые смогут эффективно поглощать углекислый газ и выделять кислород.

"Карбоновые полигоны — это территории, куда мы не вмешиваемся, где сформирована растительность, характерная для нашего региона: темнохвойные, светлохвойные леса, другие природные сообщества. Карбоновые фермы — это продолжение и развитие проекта. С их помощью мы можем интенсифицировать процесс: засаживать территории высокопродуктивными растениями и таким образом искусственно увеличивать скорость связывания углекислого газа.

Карбоновые фермы — продолжение проекта "Урал-Карбон", и мы уже готовимся к тому, чтобы предложить растения для ферм", — рассказал директор ботанического сада УрФУ Виктор Валдайских.

Это неприхотливые зимостойкие экземпляры, они не требуют повышенного тепла или количества света. В меняющихся уральских условиях чувствуют себя хорошо. Некоторые однолетние, некоторые — многолетние, как, к примеру, Горец Вейриха или ваточник сирийский, и некоторые другие многолетние высокопродуктивные травянистые растения.

"Ваточник сирийский — кормовая культура. Он очень стойкий, у нас разросся активно, пророс даже из асфальта, — отметил инженер ботанического сада УрФУ Татьяна Оконешникова. — В нем очень высокое содержание протеина, больше, чем в кукурузе. При достаточном количестве влаги может достигать трех метров. Кроме того, для карбоновых ферм подходит мордовник шароголовый. Помимо того, что он высокоактивен в связывании углерода, в нем еще содержатся алкалоиды — лекарственные вещества".

Растения можно экологично утилизировать, уверены ученые. Какие-то виды использовать в качестве биотоплива, какие-то — для корма животным, а третьи — в пищу для людей, как, например, амарант.

"Из семян амаранта делают муку с высоким содержанием полезной аминокислоты — лизина. Это также источник кальция, магния, натрия, фосфора и железа. Амарант растет буквально на глазах — при хороших погодных условиях за день может вырастать на 20 сантиметров и в итоге достигать трех метров в высоту, — описал растение директор ботсада УрФУ. — Амарант — одно из немногих растений так называемой группы C4-фотосинтеза. Это означает, что у таких растений процесс связывания углерода в три-четыре раза эффективнее, чем при обычном фотосинтезе. Поэтому эти растения крайне перспективны для карбоновых ферм".

Напомним, карбоновый полигон — участок земли с типичной для территории рельефом, почвой и растительностью, на котором проводят эксперименты для контроля баланса климатически активных газов природных экосистем. Пилотный проект создания в России карбоновых полигонов запущен Минобрнауки РФ в 2021 году. Первые площадки будут созданы в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.