Карбоновый полигон ТюмГУ станет научно-методическим и образовательным центром

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Карбоновый полигон ТюмГУ станет научно-методическим и образовательным центром. В вузе накоплены уникальные компетенции и опыт реализации сходных по задачам проектов. Такое решение принято в ходе заседания экспертного совета по вопросам развития технологий контроля углеродного баланса в министерстве науки и высшего образования РФ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Члены экспертного совета утвердили программу работы карбонового полигона ТюмГУ - это единственный полигон, созданный под эгидой научно-образовательного центра. Он будет координировать сеть подобных полигонов Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, которые охватят территорию от лесостепи до арктических тундр.

Карбоновые полигоны — это территории с уникальной экосистемой, которые созданы для реализации мер контроля климатических активных газов с участием университетов и научных организаций. Они позволяют проводить ряд важнейших исследований в сфере экологии.

Помимо мониторинга эмиссии парниковых газов, на карбоновом полигоне будут отрабатываться инновационные технологии секвестрации углерода — трансформации углерода в воздухе в почвенный углерод, а также техники регенеративного земледелия.

ТюмГУ будет реализовывать проект совместно с индустриальным партнером — компанией "СИБУР" и другими технологическими партнерами.