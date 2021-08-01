Каждый шестой водитель Тюменской области за год тратит неделю на пробки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждый шестой водитель Тюменской области, а это 17% автовладельцев, проводит в пробках более семи суток в год. Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год 37%. Почти половина автолюбителей области утверждают, что ездят без пробок. Такие данные приводит автомобильный сайт Дром.

По результатам опроса, каждый третий автолюбитель Тюменской области ежедневно проводит в пробках до получаса. Еще 15% стоят от получаса до полутора часов. И 1% тратит на дорогу ежедневно более полутора часов.

В среднем по стране 28% водителей проводят в пробках более семи суток ежегодно. Меньше недели в год на заторы на дорогах уходит у 25% опрошенных, и почти половина россиян (47%) утверждает, что не сталкивается с пробками.

Рекордсменами по потерянному времени в пробках ожидаемо стали жители Москвы и Московской области.

Всероссийский опрос проводился с 20 по 30 июля 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняли участие 10 тыс. 300 автолюбителей из 81 региона РФ.