Кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом

| Фото: Атмос синема во ВКонтакте | Фото: Атмос синема во ВКонтакте

С марта 2022 года российские кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы и трейлеров перед фильмами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Как указано в постановлении, прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад и содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, произошедшим в этой сфере.

Так, информация о длительности рекламы и трейлеров будет размещаться в зоне касс. Также там появится информация о технических данных кинозалов.

Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами.

Постановлением были расширены права кинотеатров — в частности, по запретам на пронос в кинозалы лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

Новые правила оказания услуг зрителям кинотеатров начнут действовать в России с 1 марта 2022 года.