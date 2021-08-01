Тюменцы сдали кровь и закупили корм для животных из приюта

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Акцию "Двойное добро" провели в Тюмени активисты местного отделения "Молодой гвардии" ко Дню бездомных животных. Молодогвардейцы сдали кровь в качестве доноров, а на полученную компенсацию купили корм для животных в приюте.

На средства от донорства активисты закупили для приюта "Верный друг" 14 кг корма. В приюте они помогли с уходом за животными, сообщили в ТРО ВОО "МГЕР".

Акцию "Двойное добро" "Молодая гвардия" проводит регулярно, присоединиться к ней может любой желающий. За полгода молодогвардейцы сдали более 20 литров крови, а на вырученные деньги приобрели около 35 кг корма для приютов "Верный друг" и "Лучший друг". Чтобы поучаствовать в акции, нужно написать в личные сообщения группы "Молодая гвардия|Тюмень" или позвонить по телефону: +7 (3452) 79-87-43.