Елена Перминова: за безопасность детей ответственны, в первую очередь, родители

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Ответственность за безопасность детей несут, в первую очередь, родители. Такое мнение в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" высказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Она подчеркнула, что сегодня современным родителям постоянно приходится находить баланс между тем, чтобы дать ребенку возможность принимать решения самостоятельно и тем, чтобы жестко его контролировать. Цель родителя – научиться быть взрослым и ответственным самому и тогда будет легче этот баланс держать.

"Зачастую родитель дает своему ребенку возможность самому заботиться о своей безопасности и здесь важно, насколько это угрожает жизни. Если ребенок благодаря интеллекту, заложенному в нем родителями, и элементарной поддержке сам справляется и умеет отстаивать свои границы, то все нормально. А если родитель не дал нужных знаний, то все может сложиться по-другому", - подчеркнула Елена Перминова.

Она отметила, что сегодня в Тюменской области активно развивается сеть общественных организаций и центров, где работают квалифицированные психологи, социальные педагоги. Родители в любой момент могут обратиться к ним за помощью и советом.

"Мы понимаем, что родители несут ответственность за детей. Но у взрослых всегда есть возможность получить доступную и качественную профессиональную помощь. Не только в кризисной ситуации, когда уже что-то случилось, а заранее осознать, что нужна помощь, что ты готов принимать специалиста, как родитель. В Тюмени очень много учреждений, в том числе государственных, есть бесплатные услуги", - добавила Елена Перминова.

Она также акцентировала внимание на информационной безопасности современных детей. По ее мнению, открытое интернет-пространство сделало информацию более доступной и дети не всегда могут от нее защититься из-за небольшого жизненного опыта и неокрепшей психики. Поэтому здесь также важна роль родителей и педагогов в обеспечении безопасности.

Любовь Голышева