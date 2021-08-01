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В Тюменской филармонии билеты на мюзикл, балет и музыкальную комедию продадут со скидкой

Общество, 17:02 19 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Купить билеты со скидкой 25% предлагает Тюменская филармония на четыре спектакля к открытию театрального сезона. Акция действует с 19 до 22 августа, сообщает учреждение.

В акции участвуют мюзикл "Последний секрет Шахерезады" 17 сентября; музыкальная комедия "Двенадцать стульев" 18 сентября; балет "Щелкунчик" 27 октября; балет "Жизель" 28 октября.

Билеты можно купить онлайн на официальном сайте Тюменского концертно-театрального объединения. Телефон для справок 68-78-78.

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