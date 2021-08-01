Три тысячи исследований провели на новых электрокардиографах в Голышманово за три месяца

| Фото: Областная больница №11 | Фото: Областная больница №11

Более 3 тыс. исследований за три месяца провели на современных 12-канальных электрокардиографах медики в филиалах Голышмановской больницы №11. Компактные аппараты импортного и российского производств используют врачи поликлиник на приемах и вызовах, и медики в стационаре, сообщает лечебное учреждение.

Оборудование незаменимо при диагностике и лечении заболеваний сердца и сосудов.

"Обеспечение больниц современным оборудованием крайне важно для наших пациентов. Мы получаем целый комплекс современного оборудования, которое позволит нам вывести на качественно новый уровень поликлиническое звено нашей больницы, поможет повысить доступность медпомощи, сократить время ожидания процедур и увеличить поток пациентов", - сказал главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

Аппараты поступили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Она действует с начала 2021 года и направлена на расширение возможностей оказания медицинской помощи в районах, для повышения лечебно-диагностического потенциала лечебных учреждений.