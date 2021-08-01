  • 20 августа 202120.08.2021пятница
  • USD74,1503
    EUR86,6150
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка получила два года условно за ранение ревнивого сожителя

Происшествия, 15:39 20 августа 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком назначил суд тюменке, ранившей бывшего сожителя. Она обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью. Решение было вынесено с учетом смягчающих обстоятельств, сообщает Тюменский областной суд.

В феврале у женщины 1972 года рождения умер отец. Ее пришел утешить знакомый с бутылкой спиртного и пытался уговорить снова сойтись для совместного проживания, устроил сцену ревности. Тогда хозяйка кухонным ножом ударила бывшего сожителя в предплечье. После женщина опомнилась и оказала первую помощь. Раненого доставили в ОКБ №2.

На следствии мужчина заявил, что не имеет претензий к женщине, которая принесла ему свои извинения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# судьи , Тюменский областной суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:39 20.08.2021Тюменка получила два года условно за ранение ревнивого сожителя
14:32 20.08.2021У жителя Тюмени изъяли сверток с мефедроном
12:50 20.08.2021Тюменец проведет больше года в колонии за 0,5 г наркотика
12:13 20.08.2021Тоболяк украл у знакомого деньги, консервы и коньяк