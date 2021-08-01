Тюменка получила два года условно за ранение ревнивого сожителя

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком назначил суд тюменке, ранившей бывшего сожителя. Она обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью. Решение было вынесено с учетом смягчающих обстоятельств, сообщает Тюменский областной суд.

В феврале у женщины 1972 года рождения умер отец. Ее пришел утешить знакомый с бутылкой спиртного и пытался уговорить снова сойтись для совместного проживания, устроил сцену ревности. Тогда хозяйка кухонным ножом ударила бывшего сожителя в предплечье. После женщина опомнилась и оказала первую помощь. Раненого доставили в ОКБ №2.

На следствии мужчина заявил, что не имеет претензий к женщине, которая принесла ему свои извинения.