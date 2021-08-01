В Тюмени Дмитрий Дюжев и филармонический оркестр представят моноспектакль "Евгений Онегин"

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Моноспектакль "Евгений Онегин" состоится в Тюменской филармонии 3 октября. Текст прочитает заслуженный артист России, актер театра и кино Дмитрий Дюжев. В исполнении Тюменского филармонического оркестра под управлением Алексея Карабанова будет звучать музыка Сергея Прокофьева, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Режиссер спектакля – народная артистка РСФСР – Антонина Кузнецова. Ранее моноспектакль "Евгений Онегин" в исполнении Дмитрия Дюжева с аншлагом прошел в разных городах и странах.

Постановка будет представлена в Концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии 3 октября, начало в 18 часов.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.