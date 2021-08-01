В Тобольске открыли выставку "Сибирское преображение. Путь к Евангелию"

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставку "Сибирское преображение. Путь к Евангелию", посвященную 200-летию со дня рождения и 140-летию посмертной памяти Федора Достоевского, тоболяки и гости города могут посетить в Научной библиотеке до 16 ноября, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Проект знакомит гостей с ключевыми событиями биографии и главными трудами великого русского писателя. В экспозиции представлены фондовые предметы из коллекций Тобольского музея-заповедника: интересные документы и изданные произведения, в т.ч. в XIX веке, фотографии и портреты классика мировой литературы работы современных художников и медальеров.

Центральное место в экспозиции занимает уникальное факсимильное издание Евангелия, оригинал которого был подарен Федору Михайловичу в Тобольске женами декабристов во время его следования на каторгу в Омский острог. С этой книгой писатель не расставался на протяжении 30 лет.

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Изданное Фондом "Возрождение Тобольска" факсимиле представляет собой настоящее произведение искусства и одновременно большой исследовательский труд. В особый стилизованный деревянный футляр вложены пять томов, главным из которых является Евангелие со всеми пометками писателя, еще четыре тома включают подробнейшие исследования и комментарии ученых, а также описание отражений Евангельского слова в текстах Достоевского.

Посетить выставку можно по адресу: Красная площадь, 5, стр. 2.