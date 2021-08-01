Образовательные программы ТюмГУ презентовали в Египте

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

О направлениях подготовки Тюменского государственного университета рассказали потенциальным абитуриентам в Египте. Участниками встречи с представителями ТюмГУ в Русском доме в городе Александрии стали более 500 человек.

Об обучении и проживании в Тюмени, студенческих активностях и адаптации иностранных студентов рассказал руководитель арабского центра ТюмГУ Ахмед Сайед. После встречи иностранные абитуриенты подали заявки на поступление на подготовительное отделение Тюменского госуниверситета.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза, в этом году в ТюмГУ обучались около 80 арабских студентов. В нынешнюю приемную кампанию на направления "Механика и математическое моделирование" и "Прикладная информатика" уже зачислены ребята из Египта, Ливии и Иордании.