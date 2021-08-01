Исполнилось 78 лет победе в Курской битве

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23 августа 1943 года завершилась битва на Курской дуге. Сражение продолжалось 50 дней и ночей. Противник был отброшен на запад на 150 км. Победа в Курской битве завершила перелом в Великой Отечественной войне. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной Армии.

Курская битва - это оборонительная с 5 по 23 июля и наступательные с 12 июля по 23 августа операции, проведенные Красной Армией в районе Курского выступа по срыву наступления и разгрому стратегической группировки немецких войск.

Победа Красной Армии под Сталинградом и ее последующее общее наступление зимой 1942- 1943 года на пространстве от Балтики до Черного моря, подорвали военную мощь Германии. Чтобы воспрепятствовать упадку морального духа армии и населения и росту центробежных тенденций внутри блока агрессоров, Гитлер и его генералы решили подготовить и провести на советско-германском фронте крупную наступательную операции. С ее успехом они связывали надежды на возврат утраченной стратегической инициативы и поворот в ходе войны в свою пользу.

Предполагалось, что советские войска первыми перейдут в наступление. Однако в середине апреля Ставка ВГК пересмотрела способ намеченных действий. Причиной явились данные советской разведки о том, что немецкое командование планирует провести стратегическое наступление на Курском выступе. Ставка приняла решение измотать противника мощной обороной, затем перейти в контрнаступление и разгромить его ударные силы.

Произошел редчайший в истории войн случай, когда сильнейшая сторона, владея стратегической инициативой, преднамеренно предпочла начать боевые действия не наступлением, а обороной. Развитие событий показало, что этот смелый замысел был оправдан.

Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, около 500 тыс. солдат были убиты, ранены или пропали без вести. Советские потери составили 860 тыс. человек. Тем не менее соотношение сил на фронте изменилось в пользу Красной Армии. В ее распоряжении находилось несравненно большее количество свежих резервов, чем у вермахта.

Использована информация Российского военно-исторического общества