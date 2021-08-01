В Тюмени в усадьбе Колокольниковых представлены предметы времен Николая II

| Фото: агентство туризма и продвижения Тюменской области ВКонтакте | Фото: агентство туризма и продвижения Тюменской области ВКонтакте

С историей купеческих семей Иконниковых и Колокольниковых знакомит постоянная выставка "История дома XIX–XX веков" в Тюмени. Она работает в усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 18), сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Вниманию посетителей впервые представили раритеты из коллекции "Редкая книга", бесценная реликвия из обихода цесаревича Николая Александровича времени его путешествия по Сибири, а также редкая литография с сюжетом коронации последнего царя из рода Романовых.

Стоимость билетов - от 40 до 110 рублей.