Из ревности тюменец "заминировал" дом на проезде Геологоразведчиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме тюменец ограничен в свободе. По решению суда он в течение года не сможет выезжать за пределы города и менять место жительства, сообщает региональная прокуратура.

Ленинский районный суд признал 40-летнего жителя города виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 24 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу "112" и рассказал о взрывном устройстве в доме по пр. Геологоразведчиков.

Выехавшие на место правоохранительные органы и экстренные службы после взрывное устройство не обнаружили. Вскоре личность "шутника" установили. Мужчина признался, что придумал историю о минировании из чувства ревности к одной из жительниц дома.

Также судом обязал тюменца раз в месяц являться в специализированный государственной орган надзора для регистрации.