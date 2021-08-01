Тюменская школьница попала в больницу после селфи на крыше поезда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старшеклассница попала в больницу после селфи на крыше поезда в Тюмени. Проводится проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 21 августа на железнодорожных путях, расположенных у дома №46 на ул. 50 лет ВЛКСМ. Две ученицы 10 класса поднялись на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать снимки. Одну школьницу ударило током. В результате она получила травмы, характерные для падения с высоты. С травмами девочку доставили в больницу.

"Уральской транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится следственным отделом Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – рассказали в ведомстве.