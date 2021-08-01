В Тюменской области 1 тысяча 250 жителей бесплатно получают новую или дополнительную профессию

| Фото: департамент труда и занятости Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости Тюменской области

1 тыс. 250 человек бесплатно обучаются новой профессии или получают дополнительное профобразование в Тюменской области с начала 2021 года по направлению службы занятости и по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Жители региона осваивают рабочие специальности и профессии, предполагающие наличие образования.

"Запросы на обучение направляют как граждане, не имеющие квалификации, так и получившие среднее профессиональное и высшее образование. Из них 63 процента проживают в городах. Обучаться готовы и молодые люди, и взрослые граждане, в том числе старше 50 лет. При этом большая часть - свыше 79 процентов - это люди в возрасте старше 29 лет. Из общего количества приступивших к обучению в 2021 году 62 процента - женщины", - сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

В 2021 году жители региона чаще всего выбирают профессии каменщика, бетонщика, стропальщика, специалиста по маникюру, бухгалтера, парикмахера, повара, младшего воспитателя, охранника, портного, водителя автомобиля, кладовщика, тракториста и делопроизводителя. По федеральному проекту обучаются проектированию и строительству зданий, графическому дизайну, маркетингу и менеджменту, управлению персоналом, охране труда.

Новые возможности с этого года открылись желающим получить творческие профессии. Им предлагают освоить фито дизайн, искусство цифровой видеосъемки, косторезное дело, дизайн мебели, 3D-моделирование в кондитерском искусстве и еще девять специальностей.

"В среднем период поиска работы после завершения обучения не превышает одного месяца, - рассказали в региональном департаменте труда и занятости. - В случае, когда органы службы занятости предлагают гражданину обучение либо с учетом конкретной имеющейся вакансии, либо с целью дальнейшего выхода гражданина на самозанятость, трудоустройство занимает около одной недели после завершения обучения".

С учетом имеющихся вакансий, получившие "корочку" повара и кондитеры могут рассчитывать на зарплату 25 тыс. рублей в месяц. Автослесарь без опыта работы может рассчитывать на 33 тыс. рублей. Начинающий каменщик будет зарабатывать 32 тыс., а бетонщик - 35 тыс. рублей в месяц.

Татьяна Ковалева