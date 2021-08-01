Тюменец хранил в гараже более 100 тысяч упаковок контрафактного табака

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Крупный штраф заплатит тюменец за хранение немаркированных табачных изделий на 2,5 млн рублей. Как сообщает прокуратура Тюменской области, контрафактную продукцию правоохранительные органы обнаружили в гараже и в трех автомобилях.

Суд установил, что мужчина летом 2020 года приобрел для дальнейшего сбыта более 103,9 тыс. упаковок контрафакта и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей в доход государства. Табачные изделия по решению суда уничтожены.