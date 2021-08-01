Тюменец задолжал ребенку 600 тыс. рублей алиментов

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

По 1 тыс. рублей в месяц выплачивал сыну тюменец, скрывая свое трудоустройство. Как сообщает региональное управление Службы судебных приставов, в действительности мужчина два месяца работал официально.

После развода житель Тюмени 1986 г. р. обязался платить своему сыну алименты. Но так как он не был официально трудоустроен, то исправно платил по 1 тыс. рублей ежемесячно.

Судебный пристав узнал, что мужчина работает и его зарплата составляет около 40 тыс. рублей. По закону он должен выплачивать 25% в счет алиментов, а также уведомить пристава о трудоустройстве.

Был сделан перерасчет выплат по алиментам, общий долг перед сыном составил более 600 тыс. рублей. Также за нарушение закона пристав составил на тюменца протокол, обязывающий выплатить административный штраф.