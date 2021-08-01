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На площади 400-летия Тюмени пройдет концерт барабанной музыки

Общество, 08:13 27 августа 2021

из сообщества "Полиритмия этнические барабаны | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Полиритмия этнические барабаны | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Большой концерт школы этнических барабанов "Полиритмия" начнется на площади 400-летия Тюмени 29 августа в 14 часов, сообщают организаторы.

"Слушателей ждут певцы из школы "Артист", музыканты из Тюменского абсолютно барабанного оркестра, и, конечно, мелодии Африки, Востока, Бразилии и России. Концерт будет длиться два часа", — сообщили в школе этнических барабанов "Полиритмия".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , музыка , площадь 400-летия Тюмени

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