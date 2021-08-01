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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени 15-летний водитель на отцовской Toyota сбил подростка

Происшествия, 16:42 25 августа 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Утром 24 августа на ул. Большая Заречная, 51 в Тюмени автомобиль Toyota Corolla сбил 16-летнего подростка, шедшего по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, пешеход госпитализирован с травмами, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Впоследствии водитель был установлен – 15-летний мальчик, управлявший иномаркой, вернулся к месту происшествия пешком. Сотрудникам ГИБДД он рассказал, что испугался и поэтому уехал с места ДТП. От отца несовершеннолетнего стало известно, что ключи от машины сын взял без разрешения.

В отношении подростка составлен административный материал, который направлен в подразделение по делам несовершеннолетних. Всего за минувшие сутки в ДТП на дорогах Тюменской области пострадали четыре ребенка.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , подростки

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