В Тюмени 15-летний водитель на отцовской Toyota сбил подростка

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Утром 24 августа на ул. Большая Заречная, 51 в Тюмени автомобиль Toyota Corolla сбил 16-летнего подростка, шедшего по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, пешеход госпитализирован с травмами, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Впоследствии водитель был установлен – 15-летний мальчик, управлявший иномаркой, вернулся к месту происшествия пешком. Сотрудникам ГИБДД он рассказал, что испугался и поэтому уехал с места ДТП. От отца несовершеннолетнего стало известно, что ключи от машины сын взял без разрешения.

В отношении подростка составлен административный материал, который направлен в подразделение по делам несовершеннолетних. Всего за минувшие сутки в ДТП на дорогах Тюменской области пострадали четыре ребенка.