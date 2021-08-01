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В Тюмени из аварийного жилья переселят около 1,5 тыс. горожан до конца 2022 года

Экономика, 18:11 25 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 499 жителей Тюмени переселят из аварийного жилья - это 622 помещения - до конца 2022 г.

По информации департамента имущественных отношений администрации города, уже выполнены мероприятия по приобретению жилых помещений для нанимателей в домах, расположенных в современных районах города с развитой социально-бытовой инфраструктурой.

"Жилые дома соответствуют современным стандартам, оснащены несколькими лифтами, в том числе грузовыми, предусмотрены все условия для комфортного проживания всех категорий граждан, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения", - отметили специалисты.

Все помещения с чистовой отделкой, имеется сантехническое оборудование, межкомнатные двери, современные стеклопакеты. Выполнена отделка стен и полов, и будущим владельцам нет необходимости делать ремонт, так как квартиры готовы к заселению.

В новое жилье граждане, которые подлежат переселению на третьем этапе, смогут переехать уже в 2021 году.

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# аварийное и ветхое жилье , переселение граждан

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