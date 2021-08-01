Тюменка отсудила у экс-супруга более миллиона рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Жительница Тюмени отсудила у бывшего мужа половину суммы, потраченной на погашение банковского кредита, сообщает Тюменский областной суд.

Взяв ипотечный кредит в 2011 г. на сумму 2 млн 500 тыс. рублей, тюменец приобрел земельный участок с домом. Вместе с супругой они гасили задолженность, но к 2019 г. перестали делать это. К этому времени брак распался.

Банк инициировал судебный иск о взыскании задолженности и расторжении кредитного договора. Кредитная организация просила суд взыскать долг, выставив недвижимость собственника-мужчины (земельный участок (620 кв.м.) и дом (90 кв.м.) на публичные торги с установлением начальной продажной стоимости чуть больше 2 млн 300 тыс. рублей.

"Бывшая жена должника обратилась в районный суд с просьбой взыскать с экс-супруга часть средств, которыми они гасили кредит, содержали и ремонтировали дом, на сумму в один миллион 100 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск банка, но отказал экс-супруге. Тогда она обратилась с апелляционной жалобой в областной суд. С мужчины в пользу его бывшей супруги взыскали один миллион 100 тысяч рублей неосновательного обогащения", – рассказали в Тюменском областном суде.