Жителей Тюмени просят не выбрасывать в мусорные контейнеры остатки урожая

ТЭО ТЭО

До 10 литров жидкости скапливается только в одном мусорном контейнере за сутки. Спецтехника не предназначена для вывоза жидких отходов, напомнили жителям Тюмени в ТЭО.

Современные мусоровозы оборудованы специальными поддонами для сбора жидкостей и уплотнительной лентой, что позволяет удерживать много влаги. Однако они не герметичные в силу своих эксплуатационных особенностей и не предназначены для транспортирования жидких отходов. В летние месяцы в области на маршрутах задействована вся спецтехника, обслуживающие организации стараются поддерживать порядок на площадках, а транспортировщики – оперативно вывозить накопленные отходы, отметили в ТЭО.

Предупредить появление запахов и уменьшить объем жидкостей в мусоре – реально, считают коммунальщики. В первую очередь, это приобретение продуктов в разумных количествах и своевременная переработка урожая, чтобы не допускать его порчи. Во-вторых, удаление лишней влаги. В условиях квартир из таких отходов можно удалить лишнюю жидкость в канализацию, прежде чем выбросить. В частном доме или на дачном участке органические отходы допустимо отправлять в компост. Несложные правила помогут сохранить площадки и дворы в надлежащем санитарном состоянии, продлить срок службы контейнеров и сделать жизнь комфортнее и себе, и соседям.