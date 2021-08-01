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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени запрет на продажу алкоголя 1 сентября не коснется общепита

Общество, 18:17 26 августа 2021

Ресторан 15/86 ВКонтакте | Фото: Ресторан 15/86 ВКонтакте

Розничная продажа алкогольной продукции в Тюменской области запрещена в День знаний, 1 сентября. Нарушителей привлекают к административному штрафу.

По информации департамента потребительского рынка администрации Тюмени, запрет не распространяется на предприятия общественного питания.

"Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания", - уточнили в департаменте.

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# День знаний , общественное питание

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