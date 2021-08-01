Акция по творчеству Владислава Крапивина стартует в Тюмени 1 сентября

| Фото: из группы "Литературный лицей" во ВКонтакте | Фото: из группы "Литературный лицей" во ВКонтакте

"Крапивинская акция" стартует в Литературно-краеведческом центре 1 сентября. Для почитателей писателя Владислава Крапивина подготовили выставку, творческий марафон, читки, сообщают организаторы.

На книжно-иллюстративной выставке "Капитаны не смотрят назад" представят яркие произведения мастера, книги, изданные в разное время, пионерскую периодику 70-х годов прошлого века, фотографии и иллюстрации.

С 1 сентября по 14 октября состоится творческий марафон "Крапивинская открытка" для школьников от семи до 15 лет, желающих нарисовать или изготовить своими руками памятную открытку по мотивам произведений писателя.

Работы покажут на одноименной выставке и на страницах "Литературное крыло" и "Литературный лицей" в соцсети ВКонтакте. Открытки, выполненные в любой технике форматами А5 или А4, будут принимать в Литературно-краеведческом центре.

13 октября состоятся Литературные читки "Крапивинские паруса", во время которых можно будет почитать вслух самые любимые отрывки из произведений прозаика и посмотреть видео-интервью с Владиславом Петровичем. Заявку на участие в читках можно оставлять в социальных группах Литературно-краеведческого центра.

1 сентября и 14 октября все желающие смогут бесплатно посетить постоянную библиотечную экспозицию "Славка с улицы Герцена".