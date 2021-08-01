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Житель Голышманово получил срок за пьяное вождение

Происшествия, 16:37 27 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Cемь месяцев проведет в колонии за пьяную езду житель Голышманово, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2019 и 2020 годах мужчина был дважды осужден за пьяное вождение, в том числе и к реальному лишению свободы. Также он был лишен водительских прав.

25 июня 2021 года мужчина выпивал у себя дома, а вечером решил съездить в гости к знакомой. В состоянии опьянения он сел за руль "Лады Калина". На ул. Вокзальная его остановили сотрудники ДПС.

Медосвидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя. Суд назначил ему семь месяцев колонии общего режима и лишил прав на три года.

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# прокуратура , пьяная езда , суд

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