Житель Голышманово получил срок за пьяное вождение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Cемь месяцев проведет в колонии за пьяную езду житель Голышманово, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2019 и 2020 годах мужчина был дважды осужден за пьяное вождение, в том числе и к реальному лишению свободы. Также он был лишен водительских прав.

25 июня 2021 года мужчина выпивал у себя дома, а вечером решил съездить в гости к знакомой. В состоянии опьянения он сел за руль "Лады Калина". На ул. Вокзальная его остановили сотрудники ДПС.

Медосвидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя. Суд назначил ему семь месяцев колонии общего режима и лишил прав на три года.