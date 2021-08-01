Риелторская компания обналичила 90 млн рублей из маткапитала жительниц Тюменской и Курганской областей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Направлено в суд уголовное дело в отношении жителей Тюменской и Курганской областей, обвиняемых в хищении более 90 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2013 году учредитель и директор курганской риелторской компании "Альтаир" создала преступное сообщество для хищения бюджетных средств обналичиванием маткапитала.

Участники искали в Тюмени матерей, нуждавшихся в деньгах, и, не раскрывая им преступную схему, склоняли женщин направить маткапитал на приобретение или строительство жилья в Курганской области с использованием заемных средств.

По доверенностям от имени женщин заключались фиктивные договоры целевых займов на приобретение жилья на сумму, соответствующую остатку средств маткапитала. Перечисляемые ПФР средства в счет погашения долга матерей по фиктивным договорам займа обналичивались и похищались злоумышленниками.

В состав сообщества в разное время вошли 16 человек, в том числе, восемь жителей Тюменской области. Руководители и участники преступного сообщества в 2013-2017 годах похитили более 90 млн рублей. В 2019 году ООО "Альтаир" было ликвидировано. Потерпевшими признаны отделения ПФР Курганской и Тюменской области.

После вручения обвинительного заключения материалы дела будут направлены в Курганский городской суд.