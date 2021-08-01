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Тюменцев научат фиксировать информацию от старожилов

Общество, 18:25 27 августа 2021

организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Тюменцев научат фиксировать информацию от старожилов в рамках проекта "Голоса наших предков". Встреча пройдет 29 августа, начало в 18 часов по адресу ул. Профсоюзная, 88.

Участников познакомят с информацией об истории ремёсел и промыслов, существовавших в Тобольской губернии в XVII - ХIX вв. О принципах сбора и обработки полевого материала. Обсудят составление Ремесленной карты Тюменской области.

Желающие могут сообщить о своем участии по телефону 8-922-470-88-18 или написать Наталье Денисовой ВКонтакте.

"Для тех, кто не сможет присутствовать лично на встрече - организуем конференцию в zoom", - отметили организаторы.

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# старожилы

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