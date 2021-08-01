Светлана Щукина из Ишима презентует фотопроект о деревянном зодчестве юга Тюменской области

из личного архива Светланы Щукиной из личного архива Светланы Щукиной

Фотопроект "Это наша история" о деревянном зодчестве Сибири, юга Тюменской области представит экспертам проекта "Голоса наших предков" директор Ишимского районного Дворца культуры Светлана Щукина 17 августа.

Пять лет Светлана занимается сбором снимков уникальных мест Ишимского района, связанных с окнами и наличниками. На сегодня в ее фотоальбоме насчитывается более 500 работ.

"Я родилась и выросла в малой деревне. Однажды по приезду на родину отметила, что все стремительно исчезает. Решила запечатлеть снимки окрестностей, домов, наличников. Постепенно интерес расширился. Я изучила всю историю Ишимского района. В моем альбоме более 500 окон. Выставляю работы в соцсетях и отмечаю, что эта тема не безразлична землякам. Некоторые присылают свои фотографии. Виртуальный фотобанк увеличивается. Я организовываю выставки. Поэтому захотелось рассказать экспертам проекта "Голоса наших предков" о деревянном зодчестве юга Тюменской области", - рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Помимо увлечения деревянным зодчеством, Светлана Щукина готова поделиться с экспертами областного проекта своими знаниями и умениями в области ковроткачества. Этому ремеслу ее обучали бабушка и мама.

"Я это помню, в деталях, как сейчас, могу это все повторить. Хотя бабушки уже нет, но есть моя мама, ей 81 год, и живы те тканые произведения искусств, которые мы создавали. Есть самый первый мой ковер, он у меня, в Ишиме, где я и живу. Мы были на Бажовском фестивале с ним. На Тюменском фестивале народного творчества, где Ишимский район занял первое место", - говорит Светлана.

По словам директора Дворца культуры, сохранению народных традиций, промыслов, ремесел и фольклора в Ишимском районе уделяют пристальное внимание. Ежегодно проходит фестиваль народного творчества "Безруковский форпост" в с. Ершово. Это удивительная платформа, отмечает Щукина, где любой мастер может презентовать свое творчество. Организуют фестиваль "Народные истоки", направленный на популяризацию самобытного творчества.

Напомним, команда проекта "Голоса наших предков: о ремеслах и традициях" будет работать в Ишимском районе 17-19 августа. Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Анжела Лебедева