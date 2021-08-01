В Тюменской области проект "Голоса наших предков" реализуют на грант Российского фонда культуры

организаторов проекта "Голоса наших предков" организаторов проекта "Голоса наших предков"

Проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" Тюменского Дома ремесел признан победителем конкурсного отбора Российского фонда культуры и отмечен грантом 860 тыс. рублей.

Привлечение внимание к проблеме сохранения, восстановления и популяризации народных художественных промыслов и ремесел, а также фольклорных традиций как части культурного наследия Тюменской области - это основная идея проекта. Он будет реализован на территории пяти муниципальных образований Тюменской области - Тюменский, Ишимский и Исетский районы, Голышманово и Тюмень.

""Голоса наших предков" - это проект, про который каждый может сказать: это про моих родных, это про меня. Песни наших бабушек, бабушкины оладушки, куклы моей мамы, дорожки, по которым я ходила в детстве, детский стульчик, собранный руками моего деда, - это всё отголоски нашего культурного материального и нематериального наследия. Это то, что нужно хранить, гордиться и передавать бережно дальше. В нашем проекте мы собираем по крупицам ремесленные и фольклорные традиции предков, поделиться информацией обо всем этом может любой житель области", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта, директор Тюменского Дома ремесел Наталья Денисова.

В команду проекта "Голоса наших предков" вошли эксперты по традиционному фольклору и этнохореографии Николай и Ярослава Мельниковы; доктор исторических наук, эксперт по этнографии Тюменской области Наталья Балюк; мастер по традиционному костюму и кубовой набойке Вероника Чикишева; мастер по традиционной сибирской кукле Ирина Тарасенко; этнограф, руководитель "Борский клуб" Андрей Тюменский (Александров); собиратель народных сказок, специалист по сказкотерапии Александр Миронов.

Экспертам предстоит собрать материал об уходящих ремёслах, фольклорных традициях и их хранителях, по описанию мест традиционного бытования народных художественных промыслов и ремёсел.

"Максимальный эффект познания, погружения и сопричастности будет достигаться через живое общение с носителями данного нематериального культурного наследия, которое будет записано на видео и размещено в соцсетях проекта", - отметили авторы проекта.

Поездки В Ишимский район пройдут 17-20 августа, Голышманово - 24-27 августа, Тюменский район - 7-10 сентября и Исетский район - 14-16 сентября.

Итогом проекта "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" станет интерактивная экспозиция, лекции от экспертов - участников проекта, бесплатные ремесленные мастер-классы.

"Проект "Голоса наших предков" не только познакомит жителей с народной культурой Тюменской области, но и поможет выявить культурный код, который сможет стать неотъемлемой частью самосознания и самоидентификации жителей области. Он реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура"", - добавили организаторы.

Анжела Лебедева