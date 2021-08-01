Эксперты проекта "Голоса наших предков" дадут вторую жизнь старинным песням и ремеслам Тюменской области

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Главная миссия – все, что мы увидели, все, что нашли – дать этому вторую жизнь. Мы узнали много нового из своего музыкального направления. Об этом по итогам экспедиции в села Ишимского района рассказала эксперт по традиционному фольклору проекта "Голоса наших предков", руководитель фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" ДШИ "Этюд" Ярослава Мельникова.

"Во время поездки мы узнали, какие здесь бытовали гармони в Ишимском районе. Это была однорядка, шестиструнная балалайка. Мы нашли бытовые танцы. Можем точно сказать, что есть бытовые танцы Ишимского района", - говорит она.

Напомним, первая экспедиция проекта "Голоса наших предков" прошла в Ишимском районе с 16 по 19 августа. Специалисты из области фольклора, ремесел, историки и краеведы познакомились с жителями муниципалитета – хранителями истории и культуры.

По словам автора и организатора проекта Натальи Денисовой, поездка в Ишимский район – это что-то необычное: "Мы с бабушками пели, плакали, слушали, фотографировали, ловили каждую их эмоцию. Это был разговор как будто со своими бабушками. Фольклор неотделим от ремесел, быта, обрядов, кухни. Это все едино".

Команда проекта по приезду в с. Шаблыкино встретилась с женщинами, которым по 94 года. Они охотно поделились с гостями информацией о своей прежней и нынешней жизни, о том, чем жили в годы войны, как выживали, и как песня лилась рекой, душа пела.

"Когда они начинали петь, не могли спеться по началу. Через час беседы, попросили их спеть "Снежки белые" вместе с нами. Они запели громче, уверенней, выровняли темп, стали петь единым звуком. Было ощущение – они нам подарили эту песню, а мы им вернули. Мы стали для них опорой. Появилась ощущение – мы должны это дальше нести", - отметила Наталья.

Команда экспедиции – это представители из разных направлений творчества – каждый преследовал свой интерес во время поездки в Ишимский район. Что общее – это то, что все они нашли интересные судьбы людей, похожие на истории своих предков. Их непростая жизнь давала место для музыки, песни, ремесел.

"Это и есть наш сибирский характер. И такие поездки нужны и важны для всех нас", - уверена Наталья Денисова.

Напомним, впереди у команды проекта "Голоса наших предков" экспедиции в Голышманово, Тюменский и Исетский районы.

Проект "Голоса наших предков" реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Анжела Лебедева