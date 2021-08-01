Голышмановские краеведы познакомили экспертов проекта "Голоса наших предков" с ценными экспонатами

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Ценные экспонаты, редкие фотографии, письма, воспоминания старожилов представили делегации проекта "Голоса наших предков" в краеведческом музее Голышманово 24 августа.

Местные музейщики рассказали экспертам о своем проекте "Не исчезай, моё село!". Это истории деревень Скаредная, Земляная, Шулындино, Бескозобово, Казанцева, Успенка и многих других.

По словам автора проекта "Голоса наших предков", директора Тюменского областного Дома ремесел Натальи Денисовой, отрадно то, что в экспедициях по деревням Голышмановского округа участвовали школьники.

"Нас тронул рассказ о том, как ребята "сорвали" вечернюю дискотеку в одном из сёл – предложив на улице вместо танцев поиграть в старинные традиционные игры, о которых им рассказали старожилы. Играли все, до позднего вечера, позабыв о дискотеке", - говорит она.

Как заметила Наталья Денисова, после таких визитов в сельские музеи, клубы понимаешь, что поиск былого, словно поиск золота на прииске – важен нам, потомкам. И искренне надеешься, что в сохранённой памяти каждый сможет найти что-то для себя: забытые смыслы, радость от встречи с родным, любовь к свое семье, традиции, родине.

Эксперты побывали в краеведческих музеях Голышмановского округа, увидели богатейшие фонды, в которых хранятся предметы быта и творчества мастеров. Их радушно принимали в деревнях Земляная и Медведево, где познакомили с чувашской культурой.

Напомним, проект "Голоса наших предков" стартовал с Ишимского района 17 августа. Впереди поездки в Тюменский район - 7-10 сентября и Исетский - 14-16 сентября.

Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура"", - добавили организаторы.

| Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков" | Фото: организаторов проекта "Голоса наших предков"

Анжела Лебедева