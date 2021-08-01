Якутяне из пострадавших от пожаров районов восстановят здоровье в санаториях Тюменской области

| Фото: sakha.gov.ru | Фото: sakha.gov.ru

Первая группа якутян из пострадавших от лесных пожаров районов вылетела на санаторно-курортное лечение в Тюменскую область. Как сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия), для восстановления здоровья граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями органов дыхания направили в лучшие здравницы страны.

Путевки в санатории Московской, Владимирской и Тюменской областей выделил Фонд социального страхования РФ.

Первая из 180 жителей Горного, Вилюйского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Хангаласского районов вылетела 27 августа.

31 августа и 1 сентября еще 70 человек поедут на оздоровление, выезды на лечение по путевкам в санатории запланированы также на октябрь и ноябрь. На эти цели выделили из республиканского бюджета около 40 млн рублей.