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Беспроигрышная серия тобольских футболистов оборвалась в Магнитогорске

Спорт, 10:17 30 августа 2021

ФК "Тобол" во Вконтакте | Фото: ФК "Тобол" во Вконтакте

ФК "Тобол" из Тобольска потерпел поражение в региональном первенстве России в третьем дивизионе.

В матче 20 тура тоболяки в Магнитогорске уступили "Мет-Магу" — 2:4. Уже на 11 минуте Артур Шайхлисламов открыл счет в матче. Тоболяки отыгрались на 30 минуте, когда Владимир Ольшанский точно пробил головой. Уже в следующей атаке хозяева вновь вышли вперед, усилиями Николая Савлучинского. Эдуарду Сагдиеву потребовалось три минуты, что вновь сделать счет равным - 2:2. Во втором тайме магнитогорцы смогли отличится еще дважды, взяв реванш у тоболяков за поражение в первом круге.

"Тобол" прервал свою беспроигрышную серию из девяти матчей подряд. У команды осталось 28 очков и она занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Вячеслава Афонина проведут дома. 4 сентября они примут молодежный состав ФК "Челябинск".

Евгений Новоселов

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# Тобольск , ФК Тобол

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