ХК "Рубин" укрепляет свою защитную линию

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Новичком хоккейного клуба "Рубин" стал 26-летний защитник Антон Сизов. Ранее он выступал в Череповце за "Северсталь".

"Вариант с "Рубином" показался привлекательным, потому что у команды высокие цели и задачи. В Тюмени всегда бьются за Кубок. Из-за этого было в приоритете поехать именно в Тюмень. Здесь отличный коллектив. Со многими играли друг против друга. Некоторых парней знаю лично. Так что проблем влиться в команду не было", - рассказал Антон Сизов.

Сизов стал шестым новобранцем команды в межсезонье. В новом чемпионате ВХЛ оборона тюменского клуба может стать грозой атак всех грандов лиги. К лидерам прошлого сезона пришло усиление из Континентальной хоккейной лиги. Помимо капитана команды Александра Осипова, игроком "Рубина" стал Вадим Антипин из системы магнитогорского "Металлурга".

Новый сезон для "Рубина" стартует 5 сентября. В этом день тюменцы примут на своей арене новокузнецкий "Металлург".

Евгений Новоселов