  • 31 августа 202131.08.2021вторник
  • USD73,5744
    EUR86,8104
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ХК "Рубин" укрепляет свою защитную линию

Спорт, 12:48 31 августа 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Новичком хоккейного клуба "Рубин" стал 26-летний защитник Антон Сизов. Ранее он выступал в Череповце за "Северсталь".

"Вариант с "Рубином" показался привлекательным, потому что у команды высокие цели и задачи. В Тюмени всегда бьются за Кубок. Из-за этого было в приоритете поехать именно в Тюмень. Здесь отличный коллектив. Со многими играли друг против друга. Некоторых парней знаю лично. Так что проблем влиться в команду не было", - рассказал Антон Сизов.

Сизов стал шестым новобранцем команды в межсезонье. В новом чемпионате ВХЛ оборона тюменского клуба может стать грозой атак всех грандов лиги. К лидерам прошлого сезона пришло усиление из Континентальной хоккейной лиги. Помимо капитана команды Александра Осипова, игроком "Рубина" стал Вадим Антипин из системы магнитогорского "Металлурга".

Новый сезон для "Рубина" стартует 5 сентября. В этом день тюменцы примут на своей арене новокузнецкий "Металлург".

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ХК Рубин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:48 31.08.2021ХК "Рубин" укрепляет свою защитную линию
09:13 31.08.2021Тюменские дзюдоисты поспорят за награды городского чемпионата
17:42 30.08.2021Тюменские лыжницы готовятся к сезону на сборе в Италии
16:50 30.08.2021Волейболисты "Тюмени" одержали две победы на турнире в Челябинске