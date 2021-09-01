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Паллиативную помощь оказывают 27 медучреждений Тюменской области

Общество, 12:35 01 сентября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В 27 учреждениях здравоохранения Тюменской области работают кабинеты паллиативной медицинской помощи. За шесть месяцев 2021 года пациенты посетили их более 9 тыс. 350 раз. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Сегодня более 2 тыс. 500 жителей нуждаются в паллиативной помощи – комплексе мер по улучшению качества жизни.

Это пациенты с тяжелыми формами злокачественных новообразований, необратимыми последствиями травм, хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии развития и другими неизлечимыми патологиями.

Для оказания паллиативной помощи в условиях стационара в регионе развернуто 122 койки в центре реабилитации больных на базе Медицинского города, на базе хосписа, областной больницы №4 в Ишиме и областной больницы №20 в Увате. Обеспеченность взрослого населения Тюменской области паллиативными койками - более 10 на 100 тыс. человек.

Организованы также выездные патронажные бригады. Они работают на базе хосписа, городской поликлиники №5, областной больницы №19, областной больницы №3 в Тобольске, областной больницы №4 в Ишиме, а также детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда". За шесть месяцев специалисты совершили 4 тыс. 650 выездов на дом к пациентам.

"Основным принципом оказания паллиативной медицинской помощи я считаю заботу и милосердие, каждый пациент, каждая семья нуждается в своем приоритетном направлении. Одни больные – в адекватном обезболивании, другие – в респираторной поддержке, третьи – в обучении родственников уходу в домашних условиях. И подход к предоставлению такой помощи должен быть индивидуальный", - отмечает главный специалист региона по паллиативной помощи взрослым Ирина Ревнивых.

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# паллиативная помощь

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