Тюмень примет Всероссийский фестиваль актерской песни "Почти Belcanto"

| Фото: tdt.kto72.ru | Фото: tdt.kto72.ru

VI Всероссийский фестиваль-конкурс актерской песни "Почти Belcanto" пройдет в Тюменском театре кукол 26 и 27 сентября. Участниками станут актеры, режиссеры профессиональных драматических театров и театров кукол, а также студенты театральных отделений высших учебных заведений, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Конкурсанты будут состязаться в четырех номинациях: исполнители, дуэты, ансамбли и театрализованная песня. Победителей определит жюри. Главным событием станет церемония награждения и гала-концерт 27 сентября на сцене Тюменского театра кукол.

Фестиваль-конкурс проводится с 2012 года, в 2018 году фестиваль он собрал 114 участников.

Билеты можно будет приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и онлайн.