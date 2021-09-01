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В Тюменской области начал работать еще один пост пожарной охраны

Общество, 17:05 01 сентября 2021

администрация Аромашевского района ВКонтакте | Фото: администрация Аромашевского района ВКонтакте

В с. Малиновка Аромашевского района открыли муниципальный пост пожарной охраны. Ранее территорию Малиновского сельского поселения обслуживали пожарные с. Новопетрово, сообщает администрация муниципалитета.

В расположении дежурного караула появилось комфортное помещение для несения службы, комната отдыха, построен гараж для пожарной машины АЦ-40. Трудоустроены четверо селян.

Пост открылся по муниципальной программе "Развитие пожарной охраны в населенных пунктах на территории Аромашевского муниципального района на 2018-2022 годах". Средства на ремонт объекта и укомплектования личным составом выделены из муниципального бюджета.

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# пост пожарной охраны

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