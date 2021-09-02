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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Тюменской области волнует проблема возврата товара ненадлежащего качества

Общество, 14:45 02 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для жителей Тюменской области актуальна проблема возврата технически сложного товара ненадлежащего качества. Почти каждый четвертый звонок на горячую линию управления Роспотребнадзора по Тюменской области касался именно этого вопроса.

Всего в августе, сообщает ведомство, было принято 1 тыс. 194 звонка, по каждому из которых дана консультация.

Жители Тюменской области больше всего спрашивали о возврате технически сложного товара ненадлежащего качества (37,8 %), оказанию некачественных услуг, работ (17,7 %). Немало звонков поступило на тему проведения экспертизы товаров (22,1 %). Также тюменцы интересовались вопросом проведения бесплатной вакцинации против COVID-19 и о мерах профилактики коронавирусной инфекции (22,4 %).

При своевременном обращении на горячую линию и получении бесплатной правовой поддержки у потребителя, по оценке специалистов, повышаются шансы решения спора с продавцом в свою пользу. Также оператор проинформирует о подаче обращения в рамках компетенции и о соблюдении претензионного порядка потребителя к продавцу (исполнителю), как обязательного этапа разрешения спорной ситуации.

Если у вас возникнут вопросы в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия вы можете бесплатно получить консультацию по телефону: 20-86-66 (часы работы: понедельник - четверг: 9 - 18 часов; пятница: 9 - 16 часов 45 минут; перерыв: 13 – 13 часов 45 минут).

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# Управление Роспотребнадзора

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