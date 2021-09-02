В Тюменской области стартовала прививочная кампания против гриппа

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Тюменской области. По данным на 2 сентября привились уже 16 тыс. 978 жителей региона. В планах – вакцинировать 926 тыс. 30 человек, в том числе 665 тыс. 140 взрослых и 260 тыс. 890 детей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Она отметила, что в регион уже поступило 324 тыс. 30 доз вакцины от гриппа. Из них 228 тыс. 180 доз "Совигриппа" для вакцинации взрослых и 95 тыс. 850 доз "Ультрикс квадри" для детей.

"Вся вакцина распределяется по областным больницам и городским поликлиникам. Также по графику будут работать вакциномобили. В первую очередь по национальному календарю прививают детей, студентов, пожилых, беременных, а также тех, кто в большей степени контактирует с людьми, к примеру, работает в сфере пищевой промышленности или образования. Бесплатно поставить прививку против гриппа можно в поликлинике, предъявив полис", - рассказала Александра Малыгина.

Всего в Тюменскую область в предстоящий сезон планируется поставить 770 тыс. 700 доз вакцины за счет средств федерального бюджета. Еще 155 тыс. доз вакцин закупает регион для достижения 60% охвата населения.

Отметим, в 2021 году штаммовый состав вакцин изменился. Для стран Северного полушария ученые добавили два новых штамма, которые ранее не циркулировали в популяции. ВОЗ рекомендовала использовать в противогриппозной вакцине следующую комбинацию штаммов: в трехвалентной вакцине два варианта штамма A и штамм В, в четырехвалентной вакцине – еще один штамм В, сообщили в Роспотребнадзоре.

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова ранее отметила, что вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания.

"Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть сделать прививки себе и своим близким, до того, как инфекция начнет распространяться. Вакцинацию необходимо проводить за 2–3 недели до начала роста заболеваемости. Прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости", - подчеркнула Попова.

Руководитель Роспотребнадзора обратила внимание, что в прошлом сезоне благодаря вакцинации, использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции, а также активной информационной кампании удалось избежать заболеваемости гриппом и микст-инфекции COVID-19 и гриппа.

Любовь Голышева