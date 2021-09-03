В Тюмени девочку сбил автомобиль на глазах у родителей

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое детей пострадали в авариях в Тюмени 2 сентября.

Восьмилетнюю второклассницу сбил водитель ВАЗ-2109 возле дома № 1 на ул. Елизарова. "Предварительно, девочка перебегала улицу вне пешеходного перехода. Она выбежала из-за гаражей и попала под колеса ВАЗ-2109", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водитель "Лады" пояснил, что он не успел затормозить. На другой стороне дороги девочку ждали родители, которые пошли встречать ребенка из школы. Школьницу увезли в больницу.

Днем во дворе дома № 9 на ул. Таврической водитель автомобиля Renault Kaptur сбил девятилетнюю девочку. По предварительным данным, у нее травма ноги.

Во дворе дома № 141 на ул. Московский тракт под колеса автомобиля Toyota RAV4 попал шестилетний мальчик. Как рассказала Анжела Борисова, по предварительной информации, он выбежал из-за припаркованной машины. У него диагностирована травма стопы.

Инна Пахомова