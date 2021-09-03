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В Тюменском районе на учениях ликвидировали условный очаг птичьего гриппа

Общество, 17:02 03 сентября 2021

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Ликвидировали и предотвратили распространение птичьего гриппа в условиях чрезвычайной ситуации на учениях в д. Костылева Тюменского района, сообщает администрация муниципалитета.

Участниками учений стали главы сельских поселений района, руководители областной больницы, представители управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, правоохранительных органов и МЧС. Местных жителей о проведении мероприятий оповестили в чатах и группах соцсетей.

"Мы можем сказать, что случаев подтверждения заболевания с птицей у нас не было, - отметили организаторы. - Этому способствует профилактическая работа, которую мы ведем с главами муниципальных образований, с руководителями предприятий и владельцами личных подсобных хозяйств. Но в любом случае расслабляться не стоит. Болезнь опасна и может нанести большой урон как частным хозяйствам, так и птицефабрикам".

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# птичий грипп

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