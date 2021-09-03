В Тюменской области усилят контроль на федеральных дорогах

| Фото: скриншот с видео региональной Госавтоинспекции | Фото: скриншот с видео региональной Госавтоинспекции

Контроль на федеральных дорогах Тюменской области усилят наряды ГИБДД 4 и 5 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Наряды ДПС будут нести службу на участках загородных автодорог всех муниципальных образований.

По статистике ГИБДД, в 2021 году на федеральных дорогах произошло 187 ДТП. В них погибли 44 человека, еще 311 получили травмы. 93 аварии произошли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Здесь погибли 26 человек, травмировался 151 человек.

“Каждое шестое ДТП на федеральных автодорогах произошло из-за выезда на встречную полосу. Эти аварии характеризуются большой летальностью, в них погибли 20 человек, 47 ранены”, - рассказали в региональной ГИБДД.

72 ДТП произошли из-за превышения скорости и несоответствия скорости конкретным условиям движения. При этом камерами на дорогах зафиксированы более 400 тыс. фактов превышения скорости, это на треть больше, чем годом ранее.

Семь пешеходов стали жертвами ДТП на трассах. Все наезды на людей случились в темное время. Пешеходы шли по загородным дорогам, не имея световозвращающих элементов на одежде.