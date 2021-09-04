Тюменцы начали оформлять земельные участки, занятые гаражами

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области началось оформление земельных участков, занятых гаражами. С 1 сентября в России заработал механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу нового Градостроительного кодекса. На кадастровый учёт одновременно поставят и земельный участок, и гараж.

В Тюменской области еще в июле принят закон, упрощающий процедуру оформления прав собственности на гаражи и на земельные участки под ними.

Гаражная амнистия продлится до 1 сентября 2026 года. Правда, по мнению юристов, точнее будет говорить о "земельно-гаражной амнистии". Принятые правила направлены преимущественно на разрешение вопросов оформления собственности именно на земельные участки, на которых расположены гаражи, а не на амнистию самовольно возведенных гаражных построек (Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Нововведение коснется более чем 3,5 млн граждан, сообщает Государственная дума. Только в Тюмени, по разным данным, более полутора сотен гаражных кооперативов, и большинство из них строилось 30 и более лет назад.