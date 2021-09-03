Участники суперигры "Дачный десант" смогут выиграть кресло-качалку

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Массажное кресло-качалка станет главным призом в суперигре "Дачный десант" радио Dipol FM, сообщают организаторы.

Ежедневно по будням в шоу "Контора" выходит рубрика #Этопочем, слушателям нужно угадать приблизительную стоимость товаров для дачи и отдыха. Отгадавшему, кроме подарка, выдается наклейка "Дачный десант". В конце сентября она станет пропуском в суперигру. Наклейку нужно разместить на любом видном месте автомобиля или дачного участка, сфотографировать и выложить в соцсети (ВК, Интаграм) с двумя хэштегами #ДачныйДесантДипольФМ, #ямогучий. Победителя выберет рандомная программа. Радиоведущие приедут вручать приз лично.

Если не повезло выиграть в рубрике #Этопочем, то можно забрать наклейку по одному из адресов: пр. Геологоразведчиков, 28а (офис ЗАО "Сибинформбюро"), магазин "Quick-step" ТК "Орион", 1 этаж (ул. Федюнинского , 43).

Утреннее шоу "Контора" выходит на частоте 105,6 fm.