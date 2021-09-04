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Передвигаться по пешеходным дорожкам на мощных электросамокатах нельзя, напоминают инспекторы

Общество, 08:51 04 сентября 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 ДТП с участием электросамокатов произошло в Тюменской области с начала года. Пострадало 13 человек, в том числе 5 детей. Старший инспектор управления ГИБДД по Тюменской области Константин Заикин рассказал, где должны ездить водители электросамокатов, чтобы движение было действительно безопасным.

"Если двигатель обладает мощностью менее 250 Ватт, тогда водитель является пешеходом и должен двигаться в пределах пешеходной зоны, не забывая о безопасности других участников дорожного движения. Если мощность выше, передвижение осуществляется по дорогам общего пользования", – пояснил Константин Заикин.

Передвигаться по велосипедным дорожкам на электрическом самокате нельзя, пишет “Вслух.ру”.

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