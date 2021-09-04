Более 500 школьников получили подарки во время "Тюменского лета"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 школьников получили подарки в рамках проекта "Тюменское лето". В течение каникул школьники от 6 до 17 лет посещали различные мероприятия и досуговые площадки, за что получали специальные жетоны – мили,

Церемония закрытия проекта состоялась на Цветном бульваре. Подарки получили более 500 юных участников, которые собрали не менее шести жетонов разных цветов. В качестве трофеев ребята завладели поп-итами, настольными играми, сумками для сменной обуви, пеналами, бутылками для воды и другими аксессуарами. Главный приз проекта – путевка в загородный лагерь на осенние каникулы.

В департаменте по спорту и молодежной политики администрации Тюмени напомнили, что данный проект реализуется в городе уже пять лет. В 2021 году в нем приняли участие 34 тысячи школьников, пишет Тюменская область сегодня".