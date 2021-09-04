Новый диагностический анализатор позволяет врачам Медгорода более оперативно проводить исследования у тяжелых пациентов

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Новый диагностический анализатор поступил в отделение анестезиологии и реанимации тюменского Медицинского города. Прибор позволяет оперативно провести исследования на газы и электролиты крови (Na, K, Cl, iCa), кардиомаркеры, биохимические параметры и показатели свёртываемости.

"Одной капли крови теперь достаточно, чтобы мы могли отследить состояние всех жизненно важных систем организма пациента буквально в считанные минуты. Это особенно актуально при лечении пациентов с тяжёлым течением заболеваний. Врач анестезиолог-реаниматолог может своими силами определить показатели пациента как перед началом лечения, так и в динамике, оценить тяжесть состояния больного и экстренно принять необходимые меры. Например, чтобы с высокой точностью диагностировать инфаркт миокарда или сердечную недостаточность, нужно всего несколько минут – это в разы меньше, чем ранее", – рассказала заведующий Отделением анестезиологии и реанимации Медицинского города Татьяна Куцева.

Компактный размер делает анализатор портативной мини-лабораторией, расположенной у постели пациента, а результаты соответствуют всем стандартам и нормам "классической" лабораторной техники, сообщает пресс-служба МКМЦ "Медицинский город".