Тюменцы посетили открытый урок по скетчингу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В мультицентре "Моя территория" для тюменцев провели нестандартный школьный день с занятиями и переменами. Участников учили создавать рекламные тексты, снимать и оформлять сторис, рисовать скетчи и миксовать треки.

На уроке по скетчингу графический дизайнер мультицентра "Моя территория" Артур Шайхитдинов показывал, как быстро создать набросок заданной композиции. Перед началом занятия участники получили листы с напечатанными буквами, пространство вокруг и внутри которых им требовалось заполнить.

Анастасия Файзуллина, сторисмейкер в строительной компании "Меридиан", рассказала о визуальных трендах сторис и поиске заказчиков. На уроке копирайтинга главный редактор "Мой портал" Вадим Гизатулин рассказал о том, как писать заголовки к материалам, пишет "АиФ-Западная Сибирь".